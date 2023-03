Ovuli di droga in fondo a un vassoio contenente pasta al forno che sarebbe dovuto finire direttamente nelle mani di un detenuto della Casa Circondariale “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto.

A individuare il “corpo estraneo” è stato lo scanner Metal detector durante i controlli. La scoperta è avvenuta nella scorsa settimana, sebbene la notizia sia filtrata in ritardo per via di un comprensibile riserbo. Un agente ha individuato gli ovuli, ben quattordici in fogli di alluminio e contenenti cocaina, hashish e pasticche.

A quanto pare, la persona incaricata della consegna non era consapevole di cosa contenesse il vassoio, essendo stato semplicemente incaricato della consegna.