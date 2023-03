Grande successo oggi per il Barcellona CT, grazie alle vittorie biancorosse ottenute in entrambe le kermesse regionali.

𝘍𝘙𝘖𝘕𝘛𝘌 𝘕𝘖𝘙𝘋

Cubeta si è piazzato sul gradino più alto del podio. Passata la fase a gironi e approdato ai quarti di finale, l’atleta biancorosso ha superato Russo con un netto 5-0 per poi arrivare in semifinale. Qui ad attenderlo c’era Incorvaia, sul quale Pippo si è imposto per 4-3. Altri successi anche al torneo regionale di calcio da tavolo disputato nel Vercellese, dovesi è piazzato sul gradino più alto del podio. Passata la fase a gironi e approdato ai quarti di finale, l’atleta biancorosso ha superatocon un netto 5-0 per poi arrivare in semifinale. Qui ad attenderlo c’era, sul quale Pippo si è imposto per 4-3.

Arrivato in finale, l’atleta biancorosso si è scontrato contro Mussino, in un match chiuso in parità (2-2) e portato fino ai tempi supplementari e qui sbloccato e conquistato da Cubeta col gol del 3-2. Buona prestazione anche per Enrico Mondo che, uscito dal tabellone principale con una vittoria un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Mussato, Mussino e Incorvaia, ha proseguito nel torneo consolazione, vincendo i quarti contro De Lorenzi ma fermandosi in semifinale contro Erbì.