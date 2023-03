Definitivamente ammessi a finanziamento quattro progetti per la manutenzione di altrettanti edifici scolastici nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Le risorse giungono dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con Decreto del Direttore Generale e coordinatore dell’Unità di Missione PNRR.

I progetti riguardano “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Capuana” per l’importo di € 1.600.000; “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare Via Meucci – Portosalvo” per l’importo di € 775.200; “Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna Via Alcantara Calderà” per l’importo di € 124.960 e “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti della scuola primaria Via Milite Ignoto Calderà” per l’importo di € 598.995.