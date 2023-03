L’ASP di Messina, in collaborazione con il Lions Club Capo d’Orlando, presieduto dalla prof.ssa Angela Portale; Rete Civica della Salute, Coordinata in provincia di Messina da Marisa Briguglio e Croce Rossa Italiana – Comitato del Tirreno Nebrodi, Presieduta da Olaf Calderone, ha organizzato il programma di screening gratuito con l’unità mobile itinerante che sarà presente a Sinagra in piazza S. Teodoro dal 17 al 21 Aprile 2023.

Una iniziativa concreta, pensata come sostegno tangibile alle donne nell’ottica di dare e fare più servizi nei territori della provincia di Messina, lontani da ospedali e ambulatori. Sono coinvolti sei Comuni Nebroidei: Sinagra, Raccuja, Ucria, Castell’Umberto, Ficarra e Floresta.

Le prenotazioni verranno gestite dall’Ufficio servizi Sociali – Comune Sinagra al n. 0941594016 / 3371564147 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Lo screening prevede esame mammografico (donne tra i 50 e 69 anni) , il PAP/HPV DNA test ( donne tra i 25 e 64 anni) e raccolta feci per ricerca sangue occulto tramite un kit da ritirare presso le farmacie dei propri Comuni di residenza.

La prevenzione attiva rimane l’arma più efficace nella popolazione a rischio come sostengono i responsabili ASP Messina Centro Gestionale Screening dott.ssa R. Cuffari e il dott. A Farsaci per la Mammografia.

La prevenzione oncologica, in particolare, è fondamentale perché consente di affrontare in tempo eventuali patologie con il beneficio sia del paziente che delle strutture sanitarie.

Grande soddisfazione per la settimana di screening che vedrà, appunto, insieme Lions, ASP, Rete Civica della Salute, CRI, Protezione Civile, tutti in campo per essere a fianco alle donne.

Il progetto di screening oncologici Lions nasce dal protocollo d’Intesa del Distretto 108 YB Sicilia, governatore dott. Maurizio Gibilaro, con l’Assessorato della Sanità Regione Sicilia, essendo i tumori più diffusi e in crescita in tutta Italia, quali il tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.