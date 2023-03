L’Orlandina Basket cade a Ragusa nella 23esima giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Non è bastato il sostegno dei numerosi tifosi al seguito dei paladini.

Il primo quarto si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio 19-18. Nel testa a testa continuo, si arriva all’intervallo lungo con Capo d’Orlando in vantaggio 38-39. Il testa a testa prosegue anche nel terzo parziale con il 59-62 alla fine del tempio che premia ancora i paladini. Ma, nell’ultimo quarto, la Virtus Ragusa si sveglia e piazza un parziale di 30-23 che significa sorpasso e intera posta in palio conquistata. L’incontro termina 89-85.