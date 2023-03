Arriva aria più umida e aumenta la nuvolosità. Nel pomeriggio i cieli potranno presentarsi anche molto nuvolosi. Non sono da escludersi deboli piogge pomeridiane- Schiarite in serata. Nella zona sud della Sicilia, deboli piogge potrebbero presentarsi in mattinata.

Le temperature rimangono stazionarie. I venti saranno deboli da Scirocco. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno e lo Ionio potranno presentarsi tra il quasi calmo e il poco mosso.