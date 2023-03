Con la vittoria sulla Nebros grazie a una rete di Trovato al 72’, il Taormina si prende tre punti d’oro e non perde contatto dalla Nuova Igea Virtus che ieri ha battuto per 3-0 l’Accinte grazie alla doppietta di Medina e al gol di De Gaetano.

Resta in scia anche il Siracusa che ha rifilato un sonoro poker al Milazzo. Ad andare in vantaggio sono stati però i rossoblù mamertini grazie a Kari dopo quattro minuti di gioco. Il pari aretruseo all’8’ con Fratantonio. Poi la doppietta di Ficarrotta al 42’ e all’85’ e il gol di Savasta su calcio di rigore al 48’. Sconfitta per il RoccAcquedolcese sconfitto in casa dal Palazzolo al 7’. Decide una rete di Cappadocio.

Gli altri risultati: Comiso-Modica 2-0, Leonzio-Jonica 1-0, RoccAcquedolcese-Palazzolo 0-1, Virtus Ispica-Santa Croce 2-3, Mazzarrone-Real Siracusa 3-1 FOTO: FACEBOOK ASD CITTA’ DI TAORMINA