Messina – La Nuova Peloro si avvicina alla promozione in Prima Categoria, dopo il successo esterno 2-1 contro il Ficarra nella ventiquattresima giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La formazione messinese si è imposta con le reti di Cardia e Milici, che hanno risposto al gol locale di Lucifero; con questo successo la Nuova Peloro rimane in vetta alla classifica con 57 punti, a 2 giornate dal termine del torneo, e mantiene 5 lunghezze di vantaggio sul Real Rocchenere.

Il Real Rocchenere ha vinto largamente in trasferta 5-1 contro la Vivi Don Bosco, grazie alla doppietta di Fimognari e alle reti di Giandolfo, Amante e Uscenti. L’Alcara è stata sconfitta in trasferta 4-2 dal Don Peppino Cutropia e si trova in penultima posizione con 15 punti. Vittorie interne, invece, per Città di Pettineo e Pollina Finale. Il Città di Pettineo ha battuto in casa 2-0 il Rometta Marea e sale al terzultimo posto, mentre il Pollina Finale ha superato 5-1 il Terme Vigliatore e si stabilisce in terza posizione con 50 punti. Riposava in questo turno la Fitalese.