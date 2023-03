Gioiosa Marea – Il Geraci ottiene l’arrivo in Eccellenza con 3 giornate di anticipo, dopo il largo successo casalingo 5-0 contro il Casteldaccia nella ventiquattresima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La formazione palermitana si è imposta nel match odierno, grazie alla doppietta di Velardi e alle reti di Chiazzese, Serio e Marrone; il Geraci comanda la classifica con 54 punti e mantiene 7 lunghezze di vantaggio sull’Aspra.

L’Aspra ha superato in casa 2-1 la Supergiovane Castelbuono con le reti di Di Giuseppe e Santaguida. Nello scontro salvezza vittoria importantissima per il San Fratello, che ha battuto in trasferta 1-0 il Pro Falcone con la rete di Ditale. Il Pro Falcone rimane in ultima posizione con 17 punti, mentre il San Fratello sale al nono posto con 24 punti.

In zona playoff, invece, il Gioiosa sorpassa Castelbuono e Santangiolese (sconfitta 2-1 in trasferta dal Lascari-Cefalù) e sale al quarto posto in classifica; la formazione gioiosana ha sconfitto 3-1 in casa il Gorgonia Delia con i gol di Tranchita, Calabrese e Ardiri. Ha osservato il suo turno di riposo in questo turno il Città di Mistretta.