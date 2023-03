Galati Mamertino – Uno strepitoso Città di Galati fa 7 gol al Lipari e si impone 7-1 in casa, nel match valido per la ventiquattresima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese di mister Calogero Vicario fallisce un penalty con Eric Campisi, subisce il vantaggio ospite con Puglisi, ma poi reagisce e addirittura riesce a realizzare 7 reti, tra cui un calcio di rigore siglato dal portiere Marco De Francesco.

Oltre all’estremo difensore galatese sono andati a segno Emanuele Serio e Antonino Frisenda, autori entrambi di una doppietta, il capitano Giuseppe Truglio Spillo e Diego Vicario; con questo larghissimo successo il Città di Galati rimane in terza posizione in classifica con 48 punti e si appresta dunque a disputare i playoff, per il secondo anno consecutivo.

Parte subito in avanti il Città di Galati e al 5′ Eric Campisi va vicino al vantaggio, mandando di poco a lato su cross dalla sinistra di Tommaso Truglio. Al 10′ i locali sprecano una ghiotta occasione con lo stesso Campisi, che manda sul palo un penalty; la massima punizione viene concessa dal direttore di gara Parisi di Acireale, per un fallo ai danni di Davide Vicario. All’11’ ci prova Enrico Parafioriti, ma la difesa ospite salva sulla linea. Al 20′ è Emanuele Serio a sprecare un’azione da rete, mandando oltre la traversa e non sfruttando un’azione personale di Eric Campisi. Al primo affondo il Lipari passa in vantaggio al 22′ con Felice Puglisi, che scatta sul filo del fuorigioco e batte sul primo palo il portiere locale De Francesco. Il Città di Galati si getta subito in attacco alla ricerca del pareggio e al 25′ un colpo di testa di Emanuele Serio si perde a lato. Il pareggio arriva al 33′ con Emanuele Serio, che con una girata insacca sotto la traversa su assist di Eric Campisi. Al 37′ Venuto impegna l’estremo difensore ospite Taranto, ma il 2-1 arriva al 41′ con il solito Antonino Frisenda, che segna il suo quindicesimo gol stagionale con una gran botta sotto la traversa. Al 46′ grande azione di prima del Città di Galati per il tris; colpo di testa di Venuto per Eric Campisi che crossa in area, arriva Emanuele Serio che sigla il 3-1 e la sua doppietta personale.

La ripresa è ancora di marca galatese, che segna altre 4 reti. Al 64′ il capitano Giuseppe Truglio firma il poker, su assist di Eric Campisi. Al 73′ il portiere De Francesco cala il pokerissimo, con un preciso calcio di rigore che non lascia scampo al suo collega Taranto. All’80’ Frisenda si incunea in area di rigore e segna il 6-1 con una deliziosa conclusione, che sbatte sul palo prima di entrare in porta. Il definitivo 7-1 giunge con il neoentrato Diego Vicario, che supera sul primo palo Taranto.