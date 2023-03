San Marco d’Alunzio – L’Aluntina scrive la storia e ottiene l’arrivo in Promozione, dopo il pareggio casalingo 1-1 contro il Rosmarino (che aveva ottenuto il salto di categoria la scorsa Domenica) nel match valido per la ventesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone C.

Alla formazione di San Marco d’Alunzio mancava un solo punto per l’aritmetica promozione e il pareggio è stato conquistato in rimonta, grazie al rigore siglato da Alessandro Truglio che ha letteralmente fatto esplodere di gioia il numeroso pubblico giunto allo Stadio “Margherita di Navarra“.

L’Aluntina ha meritato ampiamente la Promozione, disputando uno splendido Campionato alla pari del Rosmarino; troppo il divario con le altre compagini, che hanno giocato in questa stagione. Per la cronaca il Rosmarino comanda sempre la classifica con 53 punti, con l’Aluntina che segue la capolista con 48 punti.