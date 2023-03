Da qualche settimana, a Capo d’Orlando aumentano le segnalazioni per la mancata raccolta dell’indifferenziato da parte degli addetti al servizio.

Così, il sabato mattina, giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, è possibile notare, sia in centro che in periferia, alcuni sacchetti abbandonati a bordo strada.

Gli operai della ditta Bono, ditta incaricata al servizio porta a porta sul territorio orlandino, sono obbligati a verificare se il sacchetto da raccogliere sia conforme alle direttive imposte.

“Troviamo praticamente di tutto nei sacchetti che, per normativa, devono essere trasparenti, quando raccogliamo l’indifferenziato. A volte siamo disponibili, dipende dalla situazione, ma spesso non possiamo prelevare sacchetti contenenti indumenti, plastica o oggetti ingombranti, questi devono essere portati al CCR di contrada Pissi”, ci dice un dipendente mentre è intento a svolgere il proprio lavoro giornaliero.

Massimo Bontempo, responsabile per il Comune di Capo d’Orlando del servizio porta a porta, ci conferma che non può passare il messaggio che il cittadino, visto che paga la tassa comunale, si sente autorizzato a poter inserire nel sacchetto dell’indifferenziato qualsiasi cosa.

“Se il rifiuto non è conforme gli operatori non lo raccolgono ed il cittadino è sempre stato molto informato su come si differenzia” ci riferisce Bontempo. “Sino a qualche tempo fa veniva anche posto il fogliame insieme all’umido ma adesso la ditta non intende più raccoglierlo e, nonostante tutte le informazioni diramate con ogni mezzo, c’è ancora chi si ostina a non voler capire. Non è una questione – continua Massimo Bontempo – di sapere ma di volere”.

Massimo Bontempo ribadisce che gli uffici comunali sono sempre a disposizione per chiarimenti e che gli stessi dipendenti della ditta Bono spesso sono molto comprensivi. Inoltre il Centro Comunale di Raccolta di Contrada Pissi è praticamente sempre aperto per ingombranti, indumenti o altri rifiuti che non possono essere conferiti con il servizio porta a porta.

Il calendario diffuso dal Comune riporta in maniera dettagliata come differenziare i rifiuti. Come spesso capita la soluzione sta in mezzo.

Maggiore attenzione per i cittadini e, probabilmente, una comunicazione più efficace da parte del Comune che, in casi come questo, potrebbe informare la comunità in maniera ancora più precisa.