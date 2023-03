Milazzo – Una grande quantità di Krill Mediterraneo si è spiaggiato in Marina Garibaldi a Milazzo.

Un evento straordinario, del quale non si conosce la causa, ma che ha causato non poca curiosità in quanti, approfittando della domenica di sole, hanno voluto fare quattro passi in Marina.

A darne notizia è stato il biologo marino Carmelo Isgrò, ideatore del MuMa.

Il “Krill mediterraneo” sono quei piccoli crostacei che fanno parte del famoso “plancton”, ovvero organismi che si lasciano trasportare dalla corrente. Se ne sono spiaggiati in grande quantità.

“Sono organismi importantissimi per la salute del nostro mare -ha dichiarato Carmelo Isgrò- perchè sono alla base della catena alimentare marina e forniscono alimento a tantissimi animali marini: dai pesci più piccoli (come sardine e acciughe) fino ad arrivare ai grandi mammiferi marini come la balenottera comune… quest’ultima, pur mangiando questi piccoli crostacei arriva a superare i 20 metri di lunghezza (é il secondo animale Marino piú grande al mondo dopo la balenottera azzurra) e vive anche nei nostri mari. Ho lasciato un mucchietto di questo krill sul muretto in pietra della marina (nei pressi della statua della libertà) per permettere a tutti di poterlo osservare. Portate i vostri bambini a fare vedere il krill, il plancton, il cibo delle balene!

Ho preso un campione di plancton da portare ed esporre al MuMa Museo del Mare Milazzo (che ha sede all’interno del meraviglioso Castello di Milazzo) per arricchire l’offerta didattica per i bambini di tutte le scuole che vengono a visitare il museo (per info: https://www.mumamilazzo.com)

Ringrazio per la segnalazione Carmelo Fulco, uomo di grande cultura che stimo tantissimo e che sin da giovanissimo mi ha sostenuto e spinto a parlare delle bellezze della nostra terra.”