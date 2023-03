Tragedia in pieno centro a Mistretta. A seguito di un tragico incidente stradale ha perso la vita Basiliano “Iliano” Frasconà, 33 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – per cause in corso di accertamento – viaggiava a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando avrebbe perso il controllo per poi finire violentemente sul selciato. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane che è finito violentemente sul selciato. Il personale del 118 intervenuto sul posto nulla ha potuto fare per salvarlo. Sul posto anche i Carabinieri che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso.

Mistretta è scossa e attonita per questa tragedia. Iliano era un grandissimo appassionato di motori. Profondo dolore tra i suoi tantissimi amici con i quali condivideva questa passione.