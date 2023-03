Un altro passo avanti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture comunali, a tutto beneficio della cittadinanza sampietrina.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Cinzia Marchello, si è aggiudicata un importante finanziamento in tema di efficienza energetica e sostenibilità a valere sull’avviso “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” riguardante l’Asilo Nido Comunale di via Margi per un totale di 124.201,34 €. Il progetto finanziato prevede diversi tipi di interventi che permetteranno di rendere gli ambienti più accoglienti e funzionali: la sostituzione di tutti gli infissi con la posa in opera di quelli a risparmio energetico, l’installazione di un impianto fotovoltaico, il relamping dei sistemi di illuminazione, la sostituzione dell’impianto a pompa di calore per la climatizzazione e la realizzazione di un impianto solare-termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Il finanziamento a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili, oltre a migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile, abbattendone sensibilmente i costi di gestione, con un taglio in termini di spesa energetica e quindi un reale risparmio per tutta la cittadinanza, permetterà di rendere l’asilo nido ancora più accogliente e confortevole.

L’Amministrazione Marchello continua a lavorare per rendere il paese sempre più vivibile, utilizzando anche le fonti di energia rinnovabile, con un occhio sempre attento alle esigenze dei piccoli concittadini e delle loro famiglie.