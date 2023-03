Nell’ultimo periodo, il parco Robinson di Patti che costeggia la Piazza Marconi, rimasto chiuso da diversi anni, è stato interessato da una serie di interventi, atti a riconsegnare l’importante area verde alla città.

Dopo la potatura degli alberi e il discerbamento di tutta la superficie di proprietà del comune, è stato predisposto un intervenuto anche sulle scalinate che permetto di accedere all’interno della struttura, le quali risultavano in più parti danneggiata, con pericolo per la pubblica incolumità. Quella centrale che permette l’accesso dalla Piazza Marconi, è stata interamente messa a nuovo; mentre l’altra che dà l’accesso dalla via Gorizia, è stata sistemata, ripristinando le parti ammalorate.

Inoltre, si è provveduto ad intervenire alla sistemazione dei bagni presenti nel parco comunale che versavano in uno stato poco decoroso anche a causa delle problematiche inerenti alle infiltrazioni nel tetto, le quali sono state risolte. Infine, sono state intonacate le pareti sottostanti l’entrata principale, dove presenti dei magazzini.

Adesso il Parco Robinson, sembra aver riacquisito il vigore di tanti anni fa, anche se necessita di un ulteriore ed importante intervento di restyling.

Tra tutti, vi è quello legato al campo di bocce, da diverso tempo impraticabile e per tanti anni punto di riferimento degli anziani della comunità e non solo. Anche i viali che risultano essere dissestati, a causa delle lunghe radici degli alberi di Pino che attraverso tutta la superficie, necessitano di interventi corposi, così come, anche le panchine che sono carenti.

Sicuramente un passo in avanti è stato fatto in questi ultimi mesi dall’amministrazione Bonsignore, ma la valorizzazione di un giardino storico che è considerato da tutti il polmone verde della città, sicuramente passa attraverso il rispetto e la cura che ogni persona dovrebbe avere per questo luogo.

Intanto, nei giorni scorsi, un gruppo di ragazzi della consulta giovanile di Patti, ha voluto dare un piccolo contributo al decoro del parco Ronbinson, ripulendone l’area verde.