Floresta – Si è tenuto ieri, presso la Sala Convegni del Palazzo “Landro Scalisi” del Comune di Floresta, un workshop sul progetto “Coltivare imprenditori“, basato sui sistemi di produzione, la qualità dei prodotti e la gestione dell’allevamento nell’area dei Nebrodi, con particolare riferimento alla valorizzazione della Provola del Nebrodi.

L’incontro è stato organizzato da Siapa s.r.l., CoRFilCarni e Camera di Commercio, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 e all’interno della sottomisura “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”.

L’evento, curato dall’Assessore Comunale alla Zootecnia Marco Scalisi, ha preso il via con i saluti istituzionali del Sindaco di Floresta Antonio Stroscio, del Presidente del Consorzio Provola DOP dei Nebrodi Piero Valenti, del Commissario straordinario CoRFilCarni Dott. Antonino Nazareno Virga e del Docente dell’Università degli Studi di Messina Prof. Vincenzo Chiofalo. In seguito sono intervenuti il Dott. Stefano Simonella, Direttore della CoRFilCarani, e la Dott.ssa Simona Rizzo, ispettore della CoRFilCarni, che hanno effettuatoo un focus sui sistemi di produzione, la qualità dei prodotti e sul come valorizzare la Provola dei Nebrodi.