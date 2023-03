Al liceo Vittorio Emanuele III di Patti, il mese di Marzo e quello di Aprile, vengono caratterizzati da una serie di incontri chiamati Favolosofia.

Presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” di Patti, nei giorni scorsi, ha preso il via la kermesse chiamata “Favolosofia”, organizzata dal Liceo “V. Emanuele III” con il coordinamento della professoressa Francesca Carella, docente di filosofia e storia, esperta in pratiche educative per infanzia e adolescenza, secondo il metodo suggerito da Philosophy for children.

Gli incontri che si susseguiranno nei mesi di Marzo e Aprile, prevedono anche il supporto di alcune professoresse dell’istituto pattese, Anna Molica, Anna Barresi e Samantha Sindoni.

Un ruolo decisivo, è stato svolto dalla maestra Eleonora Ciaramidaro, che ha effettuato degli incontri preparatori di confronto delle buone pratiche educative poste in essere sul campo.

Gli incontri, che vedono protagonisti diversi alunni liceali, hanno come destinatari gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Importanti gli obiettivi del progetto, quali: l’educare al pensiero multidimensionale e complesso, integrare dimensione cognitiva ed emotiva nell’apprendimento, promuovere l’autonomia nei processi deliberativi, praticare il filosofare nella sua dimensione dialogica e sociale,educare al dialogo e alla corretta argomentazione,integrare lo sviluppo di abilità cognitive e le esperienze di partecipazione democratica.