L’importante progetto di “Inclusione Sociale”, così denominato e proposto al Comune di Patti dalla Croce Rossa Italiana Comitato del Tirreno Nebrodi, è stato accolto e sottoscritto per la durata di due anni.

L’impegno sarà volto a “favorire l’accesso ai beni di prima necessità da parte della popolazione in condizioni di povertà e potenziare i servizi sul territorio finalizzati all’inclusione e l’assistenza della popolazione vulnerabile”.

Ciò grazie all’espletamento di fondamentali servizi quali la mappatura dei bisogni della popolazione (con particolare riferimento alle nuove povertà causate dall’emergenza Covid), la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la raccolta dei beni, gestione magazzino dei beni disponibili per l’attività socio-assistenziale (coperte, beni di prima necessità, banco alimentare, farmaci da banco), attività spesa assistita e distribuzione di beni di prima necessità, centralino telefonico per la ricezione della domanda di assistenza, consegna farmaci, assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, attività di inclusione sociale per disabili, servizio di trasporto verso presidi sanitari e servizio taxi sociale.

Grazie alla stipula dell’accordo di collaborazione, tutti questi fondamentali servizi a sostegno della comunità pattese verranno espletati senza comportare alcuna spesa finanziaria per l’Ente. La Croce Rossa Italiana Comitato del Tirreno Nebrodi (guidata dal presidente pro-tempore Olaf Calderone) risponde all’organizzazione madre a livello nazionale ed internazionale, che “ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto”, seguendo i principi fondamentali di “umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità”