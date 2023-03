Grande festa per i 103 anni della dolcissima nonnina Maria Lombardo, originaria di Fondachelli Fantina. La donna è stata festeggiata dalle nuore e dai nipoti.

Una vita a lavorare in campagna e poi ad occuparsi amorevolmente della sua famiglia. Una vita lunga, ma non senza dolori. Come quelli che ha affrontato per la prematura scomparsa di due figli. E quel tristissimo giorno, del 31 dicembre 1972, in cui ha dovuto abbandonare per sempre la sua abitazione nella frazione Rajù di Fondachelli Fantina, distrutta da una frana a seguito di una terrificante alluvione. Quel borgo oggi è deserto, un autentico borgo fantasma. Che vive però ogni giorno nei ricordi della nonnina Maria.

Dopo quel tragico giorno, la famiglia della signora Maria Lombardo si traferì a San Biagio, frazione di Terme Vigliatore. E qui vive con una delle nuore, alternandosi a soggiorni a Novara di Sicilia, a casa di un’altra nuora.

La nostra redazione si unisce agli auguri alla simpatica nonnina, auspicando ogni bene per lei e per i suoi familiari.