Messina – Storica impresa della Messana che ha ottenuto l’arrivo in Eccellenza, dopo il successo 4-0 in casa contro il Belpasso nell’incontro della ventiquattresima giornata del Campionato di Promozione Girone C.

La formazione messinese conquista la promozione con tre giornate d’anticipo, dimostrando ancora una volta la propria forza; il match odierno è stato deciso dalla doppietta di Daniele D’Amico (in gol al 42′ e al 49′), e dalle reti al 3′ di Cristian Barbera e al 64′ di Enrico Di Vincenzo, il quale ha colpito anche un palo al 68′.

Il Belpasso, con questa sconfitta, rimane in seconda posizione con 43 punti insieme al Riposto. Negli altri incontri della giornata vittorie esterne per l’Atletico Messina e il Valle del Mela; l’Atletico Messina ha superato 1-0 la Pro Mende con la rete di Libro e il Valle del Mela, con lo stesso risultato, ha avuto la meglio sulla Gescal con il gol di Giordano. Infine pareggio 1-1 tra Città di Aci Sant’Antonio e Catania San Pio X, per via delle reti di Maraffino e Nobile.