Doveva essere la prima di cinque finali verso la volata Serie D. E così l’ha interpretata la Nuova Igea Virtus, scesa in campo al D’Alcontres-Barone subito determinata a mettere le cose in chiaro contro l’Acicatena.

Primo squillo di tromba al minuto 3 con Idoyaga che conclude in diagonale dalla sinistra sfiorando la marcatura. Sono solo per prove generali del vantaggio igeano che arriva appena due minuti più tardi con Medina, lesto al tap in dopo il palo colpito da Presti con un diagonale che aveva superato l’estremo difensore ospite. Rete che vale il vantaggio e gara che si mette in discesa. Ma guai a dare per vinti gli ospiti che non ci stanno e, all’11’, centrano una clamorosa traversa su un ottimo calcio di punizione di capitan Caruso.

I barcellonesi capiscono che non è il momento di tergiversare a provano ad affondare il colpo, rendendosi particolarmente pungenti di rimessa. E così, al 22’, decidono di premere sull’acceleratore con De Gaetano, la cui corsa viene fermata fallosamente in area di rigore ospite. Dagli undici metri si porta Medina che spiazza Tomaselli e centra la sua doppietta personale. Passano quattro minuti e gli ospiti provano a riaprirla con Costa, il cui pallonetto si perde di poco sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, Idoyaga si rende pericoloso in due circostanze e lo fa anche Biondo trovando sulla sua strada Tomaselli.

A inizio secondo tempo, Acicatena in dieci per l’espulsione di Pennisi per fallo da ultimo uomo su Idoyaga. L’Igea prova a chiudere definitivamente i conti con Biondo e con Medina che trova sulla sua strada (e sulla sua conclusione al volo) uno straordinario Medina. Riesce a chiudere i conti il 2003 De Gaetano al 60’ con un sinistro vincente. Terzo gol stagionale per lui. Al 63’ resta in dieci anche l’Igea per l’espulsione di Trimboli, anche lui per fallo da ultimo uomo, su Simone Caruso.

Non succede praticamente più nulla e la Nuova Igea Virtus porta a casa tre punti d’oro che le consentono ancora di guardare tutti dall’alto.