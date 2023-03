Mirto – Il Mirto ha pareggiato 2-2 in casa contro il Castell’Umberto, nell’incontro valido per la quindicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese di mister Frisenda rimonta due volte gli avversari e rimane al quinto posto in classifica con 20 punti; la speranza playoff è sempre viva, visti i pareggi della Mamertina e del Club Sportivo Oliveri, rispettivamente contro il fanalino di coda Sant’Antonino e la capolista Fondachelli.

Il match odierno è stato sbloccato dalla rete di Andrea Barbagiovanni al 37′, a cui ha risposto Antonino Sgrò al 41′; nella ripresa il Castell’Umberto è andato di nuovo avanti al 50′ con Matteo Sinagra, ma il pareggio è stato siglato all’82’ da Ezio Calanna, alla sua seconda rete consecutiva nel torneo dopo il gol decisivo contro il Pro Tonnarella.

La Mamertina pareggia 1-1 in trasferta contro il Sant’Antonino e mantiene la seconda posizione con 31 punti, in coabitazione con il Club Sportivo Oliveri; le reti sono state messe a segno da Calogero Frusteri e Alesci. E’ terminato sull’1-1 anche il big match tra Oliveri e Fondachelli, per via dei gol di Chiofalo e Campo.