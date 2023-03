San Filippo del Mela – Una nuova sede per la Pro Loco di San Filippo del Mela. D’ora in poi l’Associazione attiva in territorio filippese e guidata dal Presidente e rappresentante legale Matteo Dragá avrà la sua sede al primo piano del vecchio Palazzo Municipale sito lungo Corso Garibaldi

Il Comune di San Filippo del Mela ha infatti siglato la concessione in comodato d’uso dei locali “in seguito a richiesta e presentazione del progetto con protocollo n.2649 del 16/02/23 che prevede l’istituzione di ufficio informazioni e accoglienza turistica ( I.A.T) con documentazione già presentata alla Regione Sicilia, Provincia di Messina.”

Il presidente Matteo Dragá ed Assemblea dei soci ringraziano l’Amministrazione Comunale e la Responsabile Area Servizi alla Persona.

“La sede della Pro Loco San Filippo del Mela sarà aperta a tutti i cittadini -hanno dichiarato – ed associazioni del territorio, perché punto di riferimento per coloro che vogliono collaborare e promuovere il territorio e per coloro che credono nel valore del volontariato.

C’è la volontà di creare una sede intesa come laboratorio di idee e progetti , uno spazio dinamico in continua evoluzione, un luogo per esprimersi e confrontarsi nel segno della ricerca di quella bellezza perduta, continueremo a credere nell’arte ( in tutte le sue forme) perché può salvarci da apatia ed inerzia e forse utile per tornare a sentirci cittadini attivi che credono nella valorizzazione delle tradizioni, nella cultura, nel rispetto del paesaggio e nella volontà di fare rete.”