Tamponamento senza conseguenze gravi a Torrenova tra una Audi TT ed un autobus in servizio scolastico tra Torrenova e Sant’Agata Militello.

L’autovettura, condotta da un giovane di Rocca di Capri Leone, ed il pullman si sono scontrati all’altezza del ponte su via Fragale. Da chiarire la dinamica dell’incidente nel quale è rimasto lievemente ferito il giovane che si trovava alla guida dell’autovettura, accompagnato in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata Militello per le cure del caso.

Nessuna conseguenza per fortuna per gli occupanti dell’autobus. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello ed il Vigili del Fuoco.