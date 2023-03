La società, che sino alla fine di gennaio gestiva le aree di sosta a pagamento a Capo d’Orlando, ha presentato ricorso al TAR sull’aggiudicazione del servizio avvenuta con la gara d’appalto ad un’altra ditta lo scorso febbraio.

Così la Ditech di Tarquinia ha bloccato tutto dopo che il Comune di Capo d’Orlando, Stazione Appaltante, in persona del Responsabile dell’Area Vigilanza, aveva aggiudicato, in via definitiva, la procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’installazione di parcometri ed il controllo delle aree destinate a parcheggio di sosta a pagamento all’impresa Ecoparking.

Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale dovrebbe avvenire a fine mese di marzo 2023.

Al momento il servizio continua ad essere gestito dalla Ditech di Tarquinia in quanto non è ancora avvenuto il passaggio di consegne dopo l’aggiudicazione della gara da parte di Ecoparking, ma adesso bisognerà attendere il pronunciamento del TAR.

Da qualche tempo a Capo d’Orlando è stato modificato il sistema di pagamento dei parcheggi.

Non è più infatti necessario digitare il numero dello stallo, bensì i tre numeri presenti sulla targa dell’auto. Inoltre è possibile spostarsi da uno stallo all’altro nell’arco orario per cui si è pagato senza ulteriori passaggi.

Poi era ritornata operativa l’applicazione per pagare con carta di credito o PostePay direttamente dallo smartphone ed infine è entrato in vigore l’abbonamento giornaliero al prezzo di 5 euro per il periodo invernale ed 8 euro al giorno per quello estivo. La tariffa oraria invece è di un euro l’ora frazionabile.