Il Palermo delle emozioni. Due volte sotto, due volte pronto ad acciuffare il Modena e, infine, straordinario nel legittimare la vittoria. Non vincevano da sei partite gli uomini di Corini, ma hanno ritrovato l’appuntamento con la vittoria in grande stile. Finisce 5-2.

Un successo preziosissimo in chiave play off. A passare in vantaggio dopo quattro minuti è il Modena con Strizzolo che supera Pigliacelli. I rosanero non si perdono d’animo e pervengono al pareggio al minuto 25 con Tutino, al primo timbro di marca palermitana.

Ma passano appena cinque minuti e il Modena torna ancora in vantaggio ancora con Strizzolo, stavolta di testa, e ancora su assist di Tremolada. Il Palermo trova il nuovo pareggio a due minuti dall’inizio della ripresa. Lo sigla Soleri, anche lui di testa, capitalizzando un cross di Valente. Il sorpasso lo sigla invece Verre che approfitta di una topica difensiva, salta il portiere avversario e deposita in fondo alla rete. Al 59’ i rosanero allungano e provano a mettere in ghiaccio i tre punti. La rete è di Aurelio su cross di Tutino. Il 5-2 è cosa fatta con Vido che trasforma un calcio di rigore che lui stesso si era procurato. FOTO: Facebook Palermo FC