Il collaboratore di giustizia Armando Palmeri è stato trovato morto ieri pomeriggio nella sua abitazione, a Partinico. Secondo una prima ricostruzione operata dai Carabinieri si tratterebbe di morte naturale, ma la Procura di Palermo ha disposto accertamenti.

L’uomo è stato testimone nel processo sulle stragi a Caltanissetta. Probabilmente sarà eseguita anche un’autopsia. Palmeri non era più nel programma di protezione, ma era ancora un riferimento per le indagini sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Era stato uomo molto vicino al capomafia di Alcamo, Vincenzo Milazzo, ucciso poco prima della strage in cui morirono il Giudice Borsellino e gli agenti della scorta, insieme alla compagna incinta. Il boss, secondo quanto emerso, era contrario alla strategia stragista.