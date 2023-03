Galati Mamertino – Torna dopo 3 anni nel Comune di Galati Mamertino la tradizionale “Questua del Bambinello”, che si svolgerà Sabato 18 e Domenica 19 Marzo in occasione della festività di S. Giuseppe, una ricorrenza molto sentita dalla comunità galatese.

Nel paese galatese, oltre alla processione del simulacro di S. Giuseppe (prevista per la mattina di Domenica 19 Marzo), è tradizione che l’effige di Gesù Bambino, “U Bambineddu”, giri tutto il paese (accompagnato dai ballabili eseguiti dall’Associazione Musicale “G. Verdi”) e venga ospitata nelle case delle famiglie.

All’interno delle varie abitazioni, bar ed esercizi commerciali verranno allestiti anche dei piccoli banchetti in onore di Gesù Bambino, attorno ai quali si riuniscono vicini e amici in un clima di festa e di armonia, che pervade tutto il paese nei pomeriggi di vigilia e della Festa vera e propria; l’Amministrazione Comunale galatese ringrazia chi, con dedizione e impegno, si spende sempre per mantenere vive le tradizioni.