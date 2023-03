Saranno 14 le borse di studio che il Comune di Patti attribuirà agli studenti residenti “per valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti capaci e meritevoli e per dare un aiuto concreto alle famiglie più fragili della Città”.

Il nuovo regolamento, su proposta della consigliera di maggioranza Valentina Martino, è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea pubblica in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. Compatibilmente con le risorse disponibili delle casse comunali, l’Amministrazione assegnerà i sussidi al fine di “incentivare gli studenti al proseguimento del proprio percorso scolastico, anche oltre la soglia dell’obbligo, promuovendo nel contempo anche la crescita culturale complessiva della comunità”.

Come da regolamento, gli elementi di valutazione saranno il rendimento scolastico ed il reddito familiare. Nello specifico, i possibili beneficiari delle borse di studio dovranno avere un ISEE non superiore a 25.000 euro ed aver riportato, per l’anno oggetto di bando, una media di voti non inferiore a 8/10 da calcolarsi su tutte le materie curricolari escluse religione e condotta. Gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado, oltre al conseguimeto del diploma di maturità con un punteggio minimo di 90/100, dovranno presentare anche prova d’iscrizione all’Università o ad altro corso di formazione post diploma.

Le borse di studio da attribuire sono così ripartite: 2 agli studenti delle classi V delle scuole primarie (per un importo di 200 euro), 2 agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di primo grado (300 euro) e 10 agli studenti delle classi V delle scuole secondarie di secondo grado (500 euro), di cui 5 verranno assegnate ai frequentanti gli istituti ad indirizzo umanistico, sociale e artistico e 5 ad indirizzo tecnico e professionale.