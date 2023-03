Sosta a pagamento, pubblicata la gara per la concessione del servizio sperimentale di gestione e controllo per tre anni.

Il dirigente del 6° Servizio Programmazione Strategica PNRR Fondi Strutturali, Domenico Lombardo ha pubblicato la procedura aperta presso la Centrale Unica di committenza “Consorzio tirreno Ecosviluppo 2000”. Le offerte dovranno essere presentate entro le 10 del 6 aprile. A seguire sarà celebrata la gara.

Il valore stimato della concessione è costituito dal fatturato del Concessionario per tutta la durata del contratto (anni tre) pari ad € 2.676.140,23.

La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al concedente Comune di Milazzo un canone di concessione su base annua per l’intera durata della concessione pari ad € 84.744,44, somma oggetto di offerta al rialzo in sede di gara.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo. Il servizio prestato dal concessionario è remunerato esclusivamente con le tariffe pagate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento senza integrazioni. Gli oneri a carico del concessionario nella gestione del servizio sono: realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale; l’emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta degli abbonamenti e dei permessi in abbonamento per i residenti; l’attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico; l’attività di prelievo degli incassi delle vigenti tariffe , nonché il versamento dei canoni concessori dovuti al Comune ; l’attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility, la fornitura ed installazione di 42 parcometri e la manutenzione ordinaria a

straordinaria della segnaletica stradale, dei parcometri e dell’intero complesso tecnologico fino alla conclusione del contratto di concessione.