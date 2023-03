La Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato d’arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra. Contestati la deportazione il trasferimento illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia. Mandato d’arresto anche per la Commissaria russa per i diritti dei bambini.

I giudici hanno accolto le richieste di Karim Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale dell’Aja, che aveva avviato un’indagine sui crimini di guerra e contro l’umanità commessi da i militari russi e Vladimir Putin in Ucraina. Tra i giudici c’è un siciliano, nato a Catania. Si tratta di Rosario Salvatore Aitala che ha accolto le richieste insieme ad altri due giudici, la giapponese Tomoko Akane e il costaricano Sergio Ugalde.

Nato a Catania nel 1967, è docente di diritto internazionale penale alla LUISS. Fino al 1992 è stato funzionario di Polizia, nel 1997 è entrato in magistratura. Ha lavorato a Milano, Trapani, Roma. Ha lavorato come onsigliere per le aree di crisi e la criminalità internazionale del ministero degli Esteri in Albania, Afghanistan, Balcani e America Latina e consigliere per gli affari internazionali del presidente del Senato Piero Grasso. È componente della commissione sui crimini di guerra istituita dall’allora ministra della Giustizia Marta Cartabia.