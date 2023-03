Lavori di pulizia sulla spiaggia di Giammoro, a Pace del Mela.

Lo scorso anno si era proceduto con la pulizia dei rifiuti abbandonati e la sistemazione del verde. Quest’anno si sta procedendo con la messa in sicurezza del cunettone di raccolta delle acque piovane. Insomma una continuazione che si rende necessaria per la messa in sicurezza del tratto di spiaggia di Giammoro.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mario La Malfa annuncia che gli interventi non si fermeranno qui.

“A breve -dichiarano dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario La Malfa- sarà avviato il nuovo progetto spiaggia con iniziative finalizzate alla pulizia, alla sistemazione delle docce, all’installazione di passerelle pedonali.” Il Sindaco Mario La Malfa esprime quindi la propria soddisfazione per un altro passo compiuto.

“Un’area a cui è stata restituita la dignità che meritava.”