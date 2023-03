Una giornata all’ARS per il baby Sindaco di San Filippo del Mela, Marco Bertè.

Proprio ieri i baby Sindaci di tutta la Sicilia si son ritrovati all’ARS, a Palermo, per ricordare i trent’anni del Progetto Consiglio Comunale Dei Ragazzi, istituito nel 1993. Per l’occasione il Coordinamento Consiglio Comunale dei ragazzi, in collaborazione con la Segreteria del Presidente della Regione e della Fondazione “Federico II” ha programmato un grande evento. I baby Sindaci hanno vestito, per un giorno, i panni di Deputati all’ARS. Hanno incontrato il Presidente e i Deputati Regionali Presentazione e hanno proposto un disegno di legge perché in tutti in Comuni della Sicilia sia attivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Per il Comune di San Filippo del Mela erano presenti il Sindaco dei ragazzi, Marco Bertè con la sua famiglia, il Presidente del Consiglio Comunale di San Filippo del Mela Valentino Colosi, l’Assessore Angela Pizzurro, la Dirigente Scolastica di San Filippo del Mela prof.ssa Venera Calderone e la prof.ssa Nunziata Bonica, referente del progetto CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi).

“Una splendida giornata vissuta nel cuore delle Istituzioni regionali, -ha dichiarato il Presidente del Consiglio Valentino Colosi- nella quale è stata sancita la centralità dei giovani nel processo di costruzione di una società migliore. Un grazie al coordinatore dei CCR, prof. Giuseppe Adernò della provincia di Catania. L’Amministrazione Comunale Pino ha puntato sin da subito su questa iniziativa assieme all’Istituto Comprensivo, ottenendo suggerimenti e proposte dai ragazzi trasformati in atti e azioni amministrative.

Onorati di aver contributo con il brillante intervento nel Parlamento siciliano del nostro Sindaco dei ragazzi, Marco Bertè. Formare le nuove generazioni alla buona politica è il migliore investimento per il futuro.”