Un altro prestigioso risultato per il tiratore nasitano Vincenzo Triscari, che dopo il trionfo di pochi giorni fa nel Campionato Regionale di fossa universale si aggiudica una medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Fossa Universale.

Il torneo si è svolto ad Uboldo, in provincia di Varese, nella sede del Tiro a Volo Belvedere.

Dopo essere stato in testa il primo giorno con il punteggio di 97 su 100, Triscari ha chiuso al terzo posto su ben 187 partecipanti con un punteggio di 188/200 +9 di shoot-off.

“Tanti anni di impegno e abnegazione nei confronti di questo sport spesso danno i risultati che tutti si aspettano da me”, ha dichiarato Vincenzo Triscari. “Ma soprattutto desidero ringraziare i miei sponsor, RC Cartucce, LC Mobili e Liquori Fichera, senza i quali partecipare a queste gare, molto costose, sarebbe di certo molto complicato per me”.

Domenica prossima, 26 marzo, al TAV Interdonato di Nizza di Sicilia si svolgerà il primo Gran Premio di Fossa Universale. Importantissimo sarà il risultato di Vincenzo Triscari in quell’occasione: una buona prova potrebbe valere la convocazione in Nazionale in occasione degli europei di Tiro a volo.