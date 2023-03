Orgoglio tutto messinese. Maria Imbesi da Protonotaro, piccolo borgo di Castroreale e Salvatore Cannata, di Messina, sono stati inseriti da Forbes tra i migliori under 30 innovatori.

Ogni anno le classifiche di Forbes raccontano il successo in tutte le sue forme. Dai Billionaires di Forbes, le persone più ricche del mondo, fino ai giovani talenti degli Under 30 e tanto altro.

A Maria Imbesi è stata dedicata una foto a pagina intera nel numero di marzo. “Quando il tempo scorre, tu corri più veloce” è il suo motto per il suo portfolio in Digital Magics, primo acceleratore di startup italiano in cui lavora con il ruolo di deal manager, e dove si occupa di modelli di investimento, con solide competenze legali e finanziarie e al contempo del program director Magic Mind sull’intelligenza artificiale.

Salvatore, che adesso ha 29 anni, è entrato nell’attività di famiglia a soli 18 anni. La quarta generazione di una tradizione familiare che, proprio grazie al suo contributo, ha conosciuto un progetto imprenditoriale e di espansione con l’obiettivo di esportare la tradizione culinaria siciliana in tutta Italia. Nel 2019 l’apertura del primo punto vendita a Milano e poi il lancio del progetto “I Compari, Sicily for life” che ogni giorno sforna ricette iconiche della tradizione siciliana con sapori e gusti autentici.