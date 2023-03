Sarà l’impresa Astone Costruzioni SRL di Ucria a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria di strade e piazze del centro. L’aggiudicazione, per un importo di 641mila euro, si è svolta tramite la piattaforma Asmecomm con il sistema della procedura negoziata.

Il progetto aveva ottenuto un finanziamento di un milione di euro grazie alla partecipazione al “Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai Comuni della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti” dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture.

I lavori che verranno consegnati la prossima settimana, prevedono interventi mirati nelle vie Carrubera, Dante, Pirandello, Libertà, Kennedy, Marina, Meucci, Principi Lancia, Mazzini e Cristoforo Colombo. In queste zone, tra l’altro, verranno rifatti i marciapiedi, scarificato l’asfalto, innalzate fino a quota di pavimentazione stradale botole e griglie e, in alcune vie, messe a dimora nuove piante.

“E’ forse il più grande intervento di manutenzione che interesserà il nostro centro cittadino e darà nuova vita ad una parte strategica di Brolo – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto – Il bando a cui abbiamo partecipato prevedeva la possibilità di realizzare interventi solo per le zone centrali del paese, corrispondenti alle zone A e B del Piano Regolatore. Ma stiamo lavorando con determinazione per intervenire anche nelle zone periferiche del territorio e a breve ci saranno novità anche in questa direzione. Quello della riqualificazione urbana è uno dei settori che qualifica l’attività amministrativa e su cui abbiamo ottenuto i maggiori risultati, frutto di una programmazione attenta che punta a migliorare la qualità della vita dei brolesi e a far crescere l’economia cittadina”.