Galati Mamertino – La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ha deciso di allineare il calendario delle ultime 2 giornate del Campionato di Prima Categoria Girone D, per permettere la disputa in contemporanea degli incontri decisivi in chiave promozione, playoff e playout.

La 25 e la 26esima giornata del torneo saranno giocate Domenica 26 Marzo e Domenica 2 Aprile, con l’inizio dei match fissato per le ore 14:30; ancora è tutto da definire per il salto in Promozione (con l’Aquila Bafia e la Nuova Rinascita Patti, divise da solo due lunghezze), per l’approdo ai playoff (il Città di Galati è terzo, seguito dallo Stefano Catania) e ai playout (al momento lo spareggio salvezza sarebbe Sfarandina-Torregrotta).

Da segnalare tra le sfide più attese gli scontri salvezza Folgore Milazzo-Torregrotta, che si disputerà nella 25esima giornata, e Torregrotta-Sfarandina, che chiuderà il Campionato delle 2 squadre il 2 Aprile; la Folgore Milazzo è quasi condannata alla retrocessione, avendo in classifica 6 punti e con 7 lunghezze da recuperare sulla penultima Torregrotta.

Un altro traguardo importante può essere conquistato dal Città di Galati (nella foto il match di andata con il Sinagra), che attualmente è in terza posizione con 45 punti ed è quasi sicuro di poter giungere per il secondo anno consecutivo ai playoff. La formazione galatese di mister Calogero Vicario Domenica ospiterà in casa il Lipari e poi chiuderà il torneo, affrontando in trasferta il Sinagra e in casa il Rodì Milici.