Mirto – L’Amministrazione Comunale di Mirto ha proceduto all’acquisto di fototrappole, per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale e la mancata raccolta delle deiezioni canine.

La collocazione delle fototrappole permetterà alla Polizia Municipale di poter migliorare la propria azione di controllo, e consentirà di scoraggiare e sanzionare gli incivili; le apparecchiature non sono fisse e dunque possono essere spostate e installate con facilità, e permetteranno di coprire anche le zone di periferia o ubicate fuori dal contesto urbano.

“Nonostante l’impegno, le risorse profuse e gli ottimi risultati raggiunti con la raccolta differenziata, – dichiarano gli amministratori – è dolente evidenziare che il comportamento incivile di pochissime persone continua a deturpare il decoro urbano della nostra cittadina e del suo territorio, attraverso l’abbandono indiscriminato di rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni dei nostri amici cani. Pertanto, nell’ottica della tutela ambientale, si confida nell’impegno e nella collaborazione di tutti i cittadini”.

Questo sistema di videosorveglianza, mediante l’utilizzazione di fototrappole, è stato regolamentato con la Delibera di Consiglio Comunale del 29 Luglio 2022 ed è già attivo sul territorio; il Regolamento e l’informativa sulla privacy sono visionabili all’indirizzo http://www.comune.mirto.me.it/regolamenti-comunali. In alcuni punti del territorio mirtese sono stati anche collocati alcuni cartelli a riguardo, con la scritta “Se la lasci non vale – Raccoglila“, in riferimento alla raccolta delle deiezioni canine (nella foto).