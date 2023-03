Il figlio piange mentre fa i compiti e la madre irrompe su Tik Tok con un video dai toni più che coloriti, accusando gli insegnanti che – a suo dire – sono colpevoli di sovraccaricare di compiti gli alunni che, così, non possono svolgere altro tipo di attività quotidiane.

«Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle 6 e mezza del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre-quattro compiti da dove fare, senza poter fare sport o altro – dice la mamma con tono arrabbiato – Voi cinque-sei ore… che me ne frega a me che avete venti alunni? Ve la dovete vedere voi. Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Questa è la collaborazione? In questa categoria sono pochi quelli che si salvano». (riportiamo così il colorito sfogo, mondandolo da termini che non è il caso di riportare).

Inutile evidenziare che il video, come spesso accade in questi casi, ha è diventato virale e ha generato un vespaio di commenti sui social media. Mentre alcuni lo sostengono, altri lo criticano. La mamma protagonista del video ha risposto ai suoi follower in una serie di clip, precisando che non stava urlando contro suo figlio.

La donna, Emma Guiducci, che vive a Palermo, ha successivamente chiesto scusa alla “categoria” per avere utilizzato la parola “schifo”: “Il mio è stato un semplice sfogo di una donna stanca che vede il figlio che non ce la fa. Quello che provo io lo provano quotidianamente tante persone. In realtà raramente ho avuto problemi con i compiti e i miei bambini vanno bene a scuola. Ma in quel momento ho avuto una crisi e l’ho condivisa non mi sarei mai aspetta tutto questo vortice mediatico”.