Il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, ha chiarito, da canto suo, la vicenda relativa alle bollette idriche.

“Se qualcuno pensa che l’importo delle bollette idriche sia aumentato perché il Comune di Capo d’Orlando ha bisogno di fare cassa si sbaglia – ha dichiarato il Sindaco. È errato pensare questo perché, con una norma nazionale, sono state costituite le ATO idrico e questo sarà un guaio per tanti comuni perché aumenteranno i costi. La rete idrica ed i suoi costi, dal primo gennaio 2024, passeranno a questa aggregazione. Inoltre, per legge, sono state imposte le nuove tariffe per l’acquedotto”.

Ingrillì sottolinea che “Sin dai tempi dell’Amministrazione Sindoni il Comune di Capo d’Orlando utilizzava tariffe che erano estremamente contenute. Abbiamo da quest’anno avuto l’obbligo di adeguare le tariffe ai nuovi canoni e non perché l’Ente ha bisogno urgente di entrate”.

Ma allora visto che si era a conoscenza degli aumenti non era fondamentale effettuare le letture dei contatori per evitare quello che poi è realmente accaduto con conteggi di previsione spesso esagerati rispetto alla realtà?

“Il Comune, visto il passaggio all’ATO idrico, per poter fare le bollette sul dato effettivo avrebbe dovuto, il 31 dicembre 2022, fare tutte le visure per le 8 mila utenze, praticamente impossibile senza sistemi informatici con collegamento diretto. Quindi abbiamo fatto una misurazione stimata ma non è un problema questo per i cittadini. Posso dire con tranquillità che se un cittadino verifica che la cubatura dell’acqua utilizzata è eccessiva rispetto a quella indicata nel contatore, può venire al Comune con la foto del contatore e riadegueremo la fattura”.

Questo vale anche per chi ha ricevuto bollette senza effettivi consumi?

“Lo consiglio vivamente anche a chi ha ricevuto bollette da 11 euro perché quella differenza quando sarà emessa dall’ATO idrico sarà ancora maggiore quindi meglio verificarla oggi”.

E sul conteggio che non corrisponde tra il dettaglio ed il totale?

“Nella stampa delle bollette, che non dipende dal Comune, non sono state riportate le Componenti UI, accise che sono state inserite quest’anno”. Ma non avete controllato prima della stampa? “Si, abbiamo controllato e noi avevamo una versione corretta visionata al computer, poi però ci siamo visti recapitare queste sbagliate e tornare indietro non si poteva più”.

Ma chi ha già pagato?

“Ci sarà comunque la compensazione perché a giugno faremo le misurazioni dei contatori e si potrà così verificare i reali consumi”. “Ammettiamo di aver commesso un errore ma ringrazio i dipendenti comunali che lavorano sui tributi”.