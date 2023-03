Il Centro Antiviolenza Una di Noi APS ha festeggiato i dieci anni di attività e di crescita sul territorio. L’edificio si trova nel cuore di Villafranca Tirrena, e nel suo interno accoglie un’ équipe specializzata, composta da psicologi, assistenti sociali, avvocati, educatori ed operatrici all’ascolto, a disposizione delle donne vittime di abusi e violenze.

Un servizio e uno spazio di accoglienza e solidarietà, dove si può comprendere, attraverso il confronto diretto, che uscire da situazioni di pericolo è possibile. Da qui l’importanza di aprirsi al dialogo,

al confronto, lo scopo dello sportello antiviolenza è proprio questo! È pur vero che dietro al numero di violenze denunciate permane il numero di abusi rimasti nel più totale silenzio. Le donne, intimorite, non denunciano le violenze subite finché le stesse non emergono. Il centro, quindi, si prefigge di lavorare in questa grigia realtà, con l’obiettivo di supportare e tutelare le vittime, attraverso un delicatissimo lavoro di aiuto e sostegno, nel loro difficile percorso di emersione dal silenzio.

L’associazione nasce nel 2013 da un gruppo di professioniste già impegnate da anni nel mondo del volontariato. Dopo la sua costituzione è stato aperto uno sportello di ascolto per vittime di violenze di genere. Nel 2017 è finalmente diventato Centro antiviolenza accreditato dalla Regione Siciliana. È stato anche sottoscritto il Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne. Ogni anno, dalla fondazione, vengono proposte diverse attività di prevenzione con incontri nelle scuole e nei servizi territoriali.

Finalizzata alla solidarietà sociale, Una di noi, si propone di contrastare ogni forma di violenza (violenza sui minori, sulle donne, fisica, sessuale), fornire sostegno alle vittime e diffondere, il più possibile la cultura della non violenza e l’importanza della autodeterminazione della donna e della sacralità del corpo femminile.