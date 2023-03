La ditta incaricata ha proceduto al ripristino dell’impianto semaforico di Ponente, sistemando anche quello dell’asse viario all’incrocio con piazza San Giovanni.

Qui, a seguito di atti vandalici, erano state danneggiate la pulsantiera per la prenotazione dei pedoni e alcune lanterne. «Nessun ritardo – come qualcuno ha paventato – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Santi Romagnolo – ma solo normali tempi tecnici per le forniture dei materiali, nel caso di quello di Ponente, danneggiati da eventi atmosferici».