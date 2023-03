È stato lui stesso a porre fine alla sua fuga. Il panettiere 52enne che ieri ha cercato di uccidere a coltellate l’ex moglie in casa, nel rione palermitano di Altarello, ha bussato alla porta dei Carabinieri, ammettendo l’aggressione.

I Militari lo hanno interrogato e, in serata, è giunta la firma della Procura sul provvedimento di fermo con l’accusa di tentato omicidio con il trasferimento al carcere Lorusso di Pagliarelli. L’udienza di convalida si terrà nei prossimi giorni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha tentato di uccidere la donna dalla quale, dopo trent’anni di matrimonio, si era appena separato. Le urla della donna hanno richiamato i figli e i vicini. L’uomo era fuggito. La donna, che da qualche tempo vive in casa di uno dei figli, era rientrata a casa per prendere alcuni effetti personali. Sono stati necessari oltre 80 punti per suturare le ferite.