Il maestro Andrea Camilleri si starà certamente rivoltando nella tomba. Indignandosi. Così come si sono indignati tantissimi suoi estimatori e non solo stanno facendo dopo la notizia che si è diffusa nelle scorse ore.

Il documento con il quale, nel 2003, lo scrittore concedeva al Comune di Porto Empedocle, l’utilizzo del termine “Vigata” è sparito e adesso è stato ritrovato in una discarica. Un fatto molto grave anche per il Sindaco Calogero Martello che ha avviato urgentemente un’indagine interna per verificare come sia potuto accadere tutto questo.

Il primo cittadino ha ringraziato quanti si sono adoperati per questo rinvenimento, tra cui il giornalista Franco Di Mare. Il documento sarà affisso ora nella stanza di rappresentanza del Sindaco “affinché la memoria e il ricordo di Andrea Camilleri siano tenuti vivi e in maniera adeguata e solenne”.