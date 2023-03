L’alta pressione che ha preso posizione sul Mediterraneo garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. I cieli saranno quindi prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata.

In risalita, seppur lieve, le temperature. I venti spireranno moderati settentrioni, in intensificazione. Per quanto riguarda i mari, sia Ionio che Tirreno si presenteranno mossi.