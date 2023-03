Nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato pubblicato, dal Ministro degli Affari Esteri il Bando delle Idee “Turismo delle Radici”.

Si tratta di una misura finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici ma anche a creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici, favorendo la nascita di nuove figure professionali, soprattutto giovani, specializzate nella progettazione e promozione dei servizi relativi al turismo delle radici.

In parole semplici il “Turismo delle radici” è una tipologia di turismo dedicata alle persone emigrate di terza e quarta generazione che consente di visitare il proprio Paese di origine attraverso un viaggio che coniuga la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine con un’offerta strutturata sul piano della ricettività.

I progetti possono essere presentati da gruppi informali, cioè costituiti da un’aggregazione spontanea di persone fisiche (minimo 6 e massimo 15). Almeno il 25% dei componenti dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, un’età compresa tra i 18 e i 36 anni (non compiuti).

Il Bando finanzierà fino a 20 proposte progettuali, una per ogni Regione, presentate ciascuna da un “gruppo informale” di soggetti che, se ritenuti beneficiari, dovranno costituirsi in un nuovo soggetto giuridico qualificato come Ente del Terzo Settore. Per ogni Regione sarà disponibile un finanziamento per un importo lordo fino a 200.000 euro. Il finanziamento sarà a fondo perduto e potrà coprire fino al 100% del totale delle Spese Ammesse.

Le proposte progettuali di respiro regionale dovranno essere volte alla predisposizione delle attività propedeutiche alla creazione dell’offerta del turismo delle radici, tra le quali, a titolo esemplificativo:

Partecipare al corso di formazione organizzato dalla DGIT del MAECI;

Individuare gli itinerari di interesse dei turisti delle radici;

Fornire assistenza alle richieste di ricostruzione della storia familiare di coloro che sono interessati a compiere il viaggio delle radici;

Fornire, in collaborazione con Regioni e Comuni e altri soggetti pubblici e privati attivi sui territori, i contenuti riguardanti la propria Regione, che saranno inseriti nella piattaforma digitale dedicata alla promozione dei servizi per i turisti delle radici;

Effettuare la mappatura delle aziende disponibili a fornire agevolazioni per i turisti delle radici ai fini dell’attivazione del “Passaporto delle radici” italiane e a partecipare alle iniziative di working holidays in favore dei viaggiatori delle radici.

Tutte le attività descritte verranno svolte sotto il coordinamento e la direzione della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero (DGIT) del MAECI per il tramite dei Coordinatori regionali competenti per ciascun territorio. Per ulteriori dettagli sul bando CLICCA QUI

Tutti coloro i quali siano interessati a partecipare come privati ad un gruppo informale, mettendo a disposizione la propria expertise negli ambiti esplicitati all’interno del bando, possono creare un gruppo informale ed elaborando una proposta progettuale da inviare con posta elettronica certificata all’indirizzo dgit.01@cert.esteri.it , entro le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2023. Oppure, qualora si voglia aderire da privati ad un gruppo informale già esistente, possono manifestare il proprio interesse ad essere messi in contatto con un gruppo informale già esistente inviando un’email, prima della scadenza prevista, al seguente indirizzo: turismoradicisicilia@gmail.com e per conoscenza a: ufficioturismo@comune.capodorlando.me.it.