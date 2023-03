Non si è fatta attendere la replica del gruppo di maggioranza al Consiglio Comunale di Ficarra alle pesanti accuse dell’opposizione sull’approvazione del bilancio.

Secondo la maggioranza consiliare ficarrese il documento diffuso dalla minoranza necessita di chiarimenti specifici e dettagliata perché sarebbero state diffuse notizie, definite apocalittiche, scollegate da qualsiasi spiegazione.

Di seguito le precisazioni diffuse dalla maggioranza consiliare del Comune di Ficarra:

Squilibrio di bilancio.

Il Comune di Ficarra, al pari di tutti gli altri enti locali , come noto a chiunque non sia accecato da pregiudizi, ha subito – da almeno un decennio – forti decurtazioni delle somme allo stesso assegnate dallo Stato e dalla Regione per le spese correnti, a cui si è aggiunta una sempre minore entrata connessa alla riscossione dei tributi locali che ha inevitabilmente causato significativi squilibri di bilancio.

Per far fronte a questa situazione, il Comune di Ficarra nel 2017 ha redatto un Piano di riequilibrio pluriennale (durata dieci anni), regolarmente approvato dal Ministero dell’Interno e dalla Corte dei Conti.

Tale Piano all’atto dell’approvazione presentava un disavanzo di €. 533.430,08 e debiti fuori bilancio per circa 175.000,00 euro.

Ad oggi i debiti fuori bilancio sono stati tutti riconosciuti e pagati. Mentre il disavanzo è stato ridotto ad €. 197.017,15 (dato riferito al rendiconto 2021), notevolmente inferiore a quello previsto nel Piano di riequilibrio sempre per il 2021.

L’importo di cui sopra è ovviamente comprensivo dei debiti verso i fornitori per €. 775.000,00 e dei mutui per €. 1.090.000,00, delle spese per illuminazione pubblica per 126.178,84, e di altre fattispecie che la Minoranza, incomprensibilmente, ha elencato nuovamente come se fossero ulteriori criticità di bilancio ( in termini semplici: trattasi di somme contate due volte ).

Acquedotto e raccolta rifiuti.

E’ stato indicato l’importo delle somme spese per il funzionamento dell’acquedotto e per la raccolta e smaltimento rifiuti, evidenziando la differenza tra quanto speso e quanto incassato.

Ciò è – con ogni evidenza – l‘indice della difficoltà dei cittadini a pagare i tributi locali.

Il Comune ha messo in campo svariate iniziative: da ultimo l’aggiornamento del regolamento per la rateizzazione e compensazione dei tributi, nonché l’avvio della procedura di attribuzione a società specializzata dell’attività di riscossione e la formulazione di atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla sospensione delle utenze idriche morose.

A fronte di un problema di evasione si è quindi fatto il possibile per venire incontro a chi è in effettiva difficoltà (attraverso forme di rateizzazioni) e, nel contempo, a predisporre gli strumenti per agire contro chi, pur potendo, non vuol pagare.

Rilievi del Revisore sul conto consuntivo

Nella seconda pagina del documento si riportano invece tre stralci del parere del Revisore dei conti, relativi a “indicazioni” formulate dal medesimo Revisore che, ovviamente, verranno ottemperate, ma che comunque non sono state ostative al rilascio del parere sul rendiconto 2021 che era ed è POSITIVO.

E’ di tutta evidenza che qualora il Revisore dei conti avesse ravvisato il rischio default, desiderato invano dalla Minoranza, non avrebbe dato parere positivo all’approvazione del rendiconto 2021 .

Tuttavia, al fine di evitare il protrarsi di propagandistiche speculazioni, sarà comunque cura dell’amministrazione comunale invitare espressamente il Revisore dei conti a presenziare alle prossime sedute di consiglio comunale dedicate al bilancio.

In quelle occasioni il Gruppo di Minoranza potrà approfondire tutte le criticità connesse al bilancio, atteso che l’amministrazione comunale non ha nulla da temere sulla bontà delle scelte operate e sulla assenza di rischi di default che, qualora, sussistenti sarebbero stati evidenziati, dapprima, dal Responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Ficarra e, successivamente, dal Revisore dei conti.

In realtà degli otto parametri che indicano la condizione di “ente strutturalmente deficitario”, solo uno risulta negativo ed attiene all’effettiva capacità del Comune di riscossione dei tributi locali ( per essere ente strutturalmente deficitario occorre che quattro parametri siano negativi) .

Certo, sussiste una situazione difficile sotto il profilo finanziario determinata prevalentemente dallo scarso gettito proveniente dalla riscossione dei tributi locali e da cause imprevedibili, come ad esempio l’improvviso innalzamento delle tariffe relative alle utenze elettriche che hanno prodotto, per l’anno scorso, un’impennata dei costi di energia elettrica; ma per entrambe le problematiche sono state assunte le relative misure.

Per quanto precede, con buona pace del Gruppo di Minoranza: nessun disastro amministrativo e/o contabile è stato prodotto dall’amministrazione comunale e nessun dissesto finanziario è alle porte.

In definitiva, a fronte di difficoltà contabili comuni a tutti gli enti locali, è possibile – con estrema serenità – ritenere che il Comune di Ficarra si sia contraddistinto per una gestione sana e prudente delle limitate risorse a disposizione e per la capacità di attirare finanziamenti per milioni di euro che hanno cambiato e continueranno a cambiare in meglio il paese, nonostante il momento di grave crisi economica generale e le difficoltà dovute ad un apparato burocratico ridotto “al lumicino”.

Alla Minoranza, che ha una funzione di controllo e di proposta che nessuno si sogna di disconoscere, va ricordato che il confronto sui problemi, specie quelli che attengono i profili finanziari del Comune, è possibile e doveroso, ma si deve basare sul reciproco rispetto e su una narrazione corretta dei fatti.