Santa Lucia del Mela si prepara alla prossima tornata elettorale. Già da mesi il Sindaco uscente, l’on. Matteo Sciotto, aveva ufficializzato la sua ricandidatura a Sindaco del borgo luciese, nel segno della continuità.

Sabato 18, alle ore 18.00, incontrerà i suoi concittadini in aula consiliare. In quest’occasione ascolterà proposte, idee, suggerimenti, che serviranno per redigere il programma per i prossimi 5 anni. “Incontrare i concittadini luciesi è ormai consuetudine nel nostro comune. L’ho fatto tante volte, l’ultima in occasione dei 4 anni di amministrazione e lo continuo a fare adesso per continuare a coltivare quel dialogo che sta alla base del mio modo di fare politica. Costruire insieme ai miei concittadini la Santa Lucia che verrà, proprio per riprendere lo slogan che abbiamo scelto. La nostra idea è quella di costruire un programma condiviso, discusso e partecipato. Proprio per questo gli incontri saranno tanti, tutti nel segno della programma e del dialogo. C’è molto entusiasmo qui e devo ammette che sto acquisendo numerose disponibilità alle candidature. Questo mi dà gioia e accende ancora di più in me il desiderio di far partecipare più gente possibile“.

Una scelta di cuore quella del Sindaco uscente che, in più occasioni, ha sottolineato l’amore e l’accoglienza impeccabile che 5 anni fa gli hanno riservato i luciesi, quando per la prima volta si è affacciato a questa sfida. Accoglienza che intende ripagare con il lavoro. Oggi Sciotto guarda con soddisfazione quanto fatto. Ricorda le opere che riguardano l’edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio, il recupero delle opere storico/religiose, senza dimenticare gli interventi nel centro storico. “La mia è una scelta di cuore. – ha dichiarato ancora – Intendo ripagare i cittadini lucesi della fiducia e dell’accoglienza che mi hanno riservato, rimettendomi a loro servizio. Al tempo stesso c’è ancora tanto bisogno di lavorare per rendere S. Lucia del Mela un fiore all’occhiello della provincia di Messina. Ma tutto funziona bene solo se continuia-mo ad affrontare questo percorso intrapreso cinque anni fa in modo sereno e mettendo in atto un confronto costruttivo, che produca risultati.“