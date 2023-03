Mirto – La Giunta Comunale di Mirto ha stanziato la somma di 2.440 euro per l’esecuzione di lavori di potatura alberi in alcune vie del paese, tra cui Piazza Fiera, Via Umberto, Via Ugo Bassi, Via Naso, Piazza Municipio e Viale Loreto.

Gli interventi riguardano anche il decespugliamento e la sistemazione della Villetta Loreto, della Villetta situata in Via Provinciale (di fronte alla Caserma dei Carabinieri), della Villetta posta all’ingresso del paese (adiacente la Via Francesco Maria di Francia), la pertinenza del Monumento dei Caduti in Via Roma, la Villetta di fronte alla Chiesa Maria SS. Assunta (nella foto) e la Villetta Padre Pio.

I lavori dipendono dalle finalità dell’ente comunale mirtese, che si pone l’obbligo di assicurare la continua manutenzione del verde pubblico e di garantire il decoro urbano del paese; la spesa da assegnare verrà coperta con i fondi del Bilancio Comunale. Il Responsabile del procedimento, l’Ing. Giuseppe Nastasi, dovrà occuparsi dell’adozione di tutti gli adempimenti ed atti consequenziali di competenza, che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia e secondo il Regolamento dei contratti, vigenti nel Comune mirtese.